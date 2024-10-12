شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن محطة قطارات صعيد مصر المقرر افتتاحها خلال ساعات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 07:45 م

ينشر الخليج 365 أهم المعلومات عن محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والمقرر افتتاحها خلال ساعات، والتى تعد أكبر محطات السكة الحديد وأكثرها تطورا.

- تقع بمنطقة بشتيل بالجيزة بالقرب من الطريق الدائرى.

- تبلغ مساحتها 3 أضعاف محطة رمسيس.

- تم بناؤها على الطراز المصرى القديم تشبه المعابد المصرية القديمة.

- تضم كافة خدمات السكة الحديد المقدمة للركاب.

- بها مول تجارى يشغل 90% تقريبا من مساحة المحطة

- تطل المحطة على شوارع المطار والسودان وأحمد عرابى، ومحور الفريق كمال عامر ومحور أحمد عرابى الجديد ومحور 26 يوليو.

- قريبة من محطة مترو التوفيقية ومحطة مونوريل 6 أكتوبر.

- بها خدمة قطع التذاكر من ماكينات tvm بدون تدخل بشرى.

- بها شاشات لعرض مواعيد القطارات

- تضم صالة ضخمة لقطع التذاكر وبها منافذ خاصة بذوى الهمم.

- بها مسارات خاصة بالمعاقين بداية من المدخل الرئيسى حتى أرصفة القطارات

- تضم سلالم كهربائية ومصاعد على الأرصفة

- تضم صندوق لحفظ الامانات وخدمة حمل الحقائب وحجز سيارات أجرة.

- تخفف الازدحام عن محطة قطارات مصر برمسيس

- تضم خطوط وجه قبلى وخط المناشى القبارى.

- ستكون بداية عدد كبير من قطارات السكة الحديد من وإلى خط القاهرة أسوان.

- سعر تذكرة الركوب من المحطة هو نفس سعر الركوب من محطة القاهرة.

- يخدمها جراج متعدد الطوابق بجانب المحطة.

- يتوسطها الهرم الزجاجى بارتفاع 42 مترًا تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

- تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري

- تضم ورشة صيانة عربات القطارات وورشة صيانة الجرارات.

- تضم 28 شباك تذاكر و6 أرصفة لركاب وجه قبلى و4 لخط المناشى

- مساحتها 239 ألف متر مربع ما يعادل 57 فدانا.

- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

- بها بدروم يستخدم جراج يسع 250 عربة



احده محطات السكة الجديدة المقرر افتتاحها



أهم المعلومات عن محطة قطارات صعيد مصر المقرر افتتاحها خلال ساعات