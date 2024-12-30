شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 30 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 30-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:27 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 2:48

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:28



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