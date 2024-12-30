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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 30-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18  ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء  6:27

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد  صلاة العصر 2:41 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:23  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة  العصر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء 6:18 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05  ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 50: 2
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:28


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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