الامارات | بريطانيون يحتفلون بتمثال الملكة إليزابيث

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيون يحتفلون بتمثال الملكة إليزابيث والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح عدد من كبار المسؤولين المحليين الستار أمس، عن تمثال جديد للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية من تصميم الفنان آندي إدواردز في مدينة نيوكاسل أندر لايم، في بريطانيا. في الوقت الذي توافد مئات الزوار والسياح من محبي الملكة الراحلة لالتقاط الصور التذكارية أمام التمثال.
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