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الامارات | بريطانيون يحتفلون بتمثال الملكة إليزابيث

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح عدد من كبار المسؤولين المحليين الستار أمس، عن تمثال جديد للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية من تصميم الفنان آندي إدواردز في مدينة نيوكاسل أندر لايم، في بريطانيا. في الوقت الذي توافد مئات الزوار والسياح من محبي الملكة الراحلة لالتقاط الصور التذكارية أمام التمثال.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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