علوم وتكنولوجيا

خطوة فضائية استثنائية.. الصين تستعيد أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام

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واس - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكنت الصين من استعادة القمر الاصطناعي الاختباري "شيجيان-19"، وهو أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، عند موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية.
وأفادت وكالة الفضاء الصينية اليوم, أن جميع الحمولات القابلة للإرجاع في مجالات مثل تربية النباتات والكائنات الحية الدقيقة والتحكم الذاتي والتحقق من صلاحية التكنولوجيا الجديدة وتجارب علوم الفضاء وكذلك الرفاه الاجتماعي والابتكار الثقافي قد تم استعادتها بسلاسة, وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ويعد القمر الاصطناعي "شيجيان-19"، الذي يتميز بمستويات عالية من الجاذبية الصغرى والتوقيت الجيد، منصة اختبار فضائية فعالة لمستويات الجاذبية الصغرى العالية، الأمر الذي يدعم البحوث في علوم الجاذبية الصغرى وعلوم الحياة الفضائية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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