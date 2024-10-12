حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم الجمعة 11-10-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت وأصابت أهدافها بدقة.
واعلن في بيان اخر انه "عند الساعة 08:00 من مساء يوم الجمعة 11-10-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة".
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