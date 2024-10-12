حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم الجمعة 11-10-2024 ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت وأصابت أهدافها بدقة.‏

واعلن في بيان اخر انه "عند الساعة 08:00 من مساء يوم الجمعة 11-10-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات ‏الانقضاضيّة على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة". ‏