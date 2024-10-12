حزب الله: استهدفنا تجمعات للعدو في مستعمرات خربة نفحا وكفر جلعادي المنارة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 12-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة خربة نفحا بصلية صاروخية". ‏

وفي بيان اخر اعلن الحزب انه استهدف ‏تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية. ‏

كما استهدف بحسب بيان للحزب "مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من ظهر يوم السبت 12-10-2024 ‏تجمعات لجنود العدو في مستعمرة المنارة بقذائف المدفعية".