شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. جامعة الملك فيصل تفوز بجائزة Gartner للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد، حققت جامعة الملك فيصل بجائزة Gartner Eye on Innovation Awards for Education لعام 2024، عن فئة "الابتكار في التدريس والتعلم".

ويأتي هذا تقديرًا لجهودها المتميزة في تطوير تطبيقها للواقع المعزز، الذي يُمثل نقلة نوعية في أساليب التدريس. تقنية الواقع المعزز ويوظّف التطبيق تقنية الواقع المعزز لتقديم محتوى علمي تفاعلي ثلاثي الأبعاد، مما يعزز فهم الطلاب للمفاهيم المعقدة ويثري تجربتهم التعليمية.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور فواز بن وصل الله الصاعدي مكانة الجامعة المُتميزة وريادتها في توظيف التقنيات لتعزيز جودة العملية التعليمية. دمج التقنيات الحديثة في المنظومة التعليمية وأشار إلى اختيار مشروع جامعة الملك فيصل من بين مجموعة كبيرة من المشاريع المُقدمة من مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، مما يؤكد ريادتها في مجال دمج التقنيات الحديثة في المنظومة التعليمية.

وجائزة Gartner متخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات التقنية، ومقرها في ستامفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُكرم المؤسسات التعليمية المُتميزة في استخدام التقنية بطرق مُبتكرة لتحسين جودة التعليم.