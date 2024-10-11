شكرا لقرائتكم خبر عن 260 كلجم من القات.. حرس الحدود يوجه ضربات قوية لمهربي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 260 كيلوجراما من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلمت والمضبوطات لجهة الاختصاص. مهربو المخدرات كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.



كذلك أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 128 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي عسير قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه 112 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن مهربي المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.