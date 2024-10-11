شكرا لقرائتكم خبر عن في مجالات إدارة البنية التحتية.. أمين الرياض يوقع مذكرة تفاهم مع عمدة سيئول والان نبدء بالتفاصيل

إدارة البنية التحتية

الدمام - شريف احمد - وقع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع عمدة مدينة سيئول أوه سيه هون، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الكورية.وتأتي مذكرة التفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المنفعة المتبادلة في مجالات عدة مثل إدارة المدن وتشغيلها، التبادل الثقافي، المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام.وتتضمن المذكرة التعاون في مجالات إدارة البنية التحتية، المتنزهات والحدائق، الأصول وإدارة الأراضي، الحكومة الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات البلدية، إلى جانب إدارة النفايات وإعادة تدويرها، وتبادل الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات والمؤتمرات المشتركة.كما عقد سموه اجتماعًا ثنائيًا مع عمدة سيئول، وناقشا سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الرياض وسيول، وتبادل وجهات النظر حول أحدث التطورات في مجالات التنمية الحضرية والتخطيط المستدام، بما يدعم العلاقات الثنائية ويسهم في تحقيق أهداف المدن الذكية والتطوير المستدام.