شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تتهم الاحتلال بمنع الإسعاف من نقل المرضى في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت منظمة الصحة العالمية اتهامات للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه عرقل سير سيارات إسعاف مكلفة بإجلاء مرضى حالتهم خطيرة خارج المناطق شديدة الخطورة في غزة.

وذكر ريك بيبركورن، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضى الفلسطينية، أن المنظمة حاولت وشركاؤها مثل الهلال الأحمر، في ثلاث مناسبات الوصول إلى ثلاثة مستشفيات شمالي قطاع غزة بقوافل سيارات إسعاف. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبناء على طلب السلطات الصحية المحلية، كان سينقل الأشخاص إلى مواقع أخرى لأن سلطات الاحتلال أمرتهم بمغادرة المنطقة والمستشفيات.

وأشار إلى إيقاف القوافل لساعات في نقاط التفتيش، واضطرت إلى العودة دون تحقيق أي شيء. قلق شديد على سلامة المرضى وأضاف: "نشعر بالقلق الشديد على سلامة المرضى"، فيما قالت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن أوامر الإخلاء كانت عسيرة على أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأدانت الهجمات المتكررة على المستشفيات ومباني المدارس التي لجأ إليها السكان، الذين دمرت هجمات الاحتلال منازلهم.