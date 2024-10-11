منتخب مصر يتخطى موريتانيا بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب مصر في الفوز على شقيقه الموريتاني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه، الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بعد عرضية من أحمد سيد زيزو، ارتدت من دفاع منتخب موريتانيا، لتصل إلى الأول، الذي سدد صاروخية في الشباك، معلنا تقدم «الفراعنة».

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وفي الدقيقة 79، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لـ منتخب مصر، بعدما قاد مروان عطية هجمة لصالح الفراعنة ليمرر كرة أكثر من رائعة من منتصف الملعب تصل إلى محمد حمدي الذي ممرها إلى محمد صلاح ليسكنها في الشباك معلنا تقدم منتخب مصر 2-0

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وبدأ منتخب مصر مباراة موريتانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح.

وشهد التشكيل بعض التغييرات، بتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، ليكون بدلا منه عمر مرموش، فيما تواجد أحمد عيد بدلا من محمد هاني، المستبعد من القائمة بسبب الإصابة، واستمر زيزو كما هو في منتصف الملعب.

وجاءت دكة بدلاء منتخب مصر أمام موريتانيا كالتالي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في المغرب 2025، عن فوز المنتخب المصري على نظيره كاب فيردي، بثلاثية دون، رد سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.