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"الهلال الأحمر" يعلن توقف خدمات الإسعاف شمال غزة.. لهذا السبب

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واس - غزة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، عن توقف خدمات الإسعاف في شمال قطاع غزة.
جاء هذا نتيجة نفاذ الوقود المشغل لسيارات الإسعاف، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار، وقطع طرق الإمدادات، عن جميع مناطق شمال القطاع.

توقف خدمات الإسعاف في شمال قطاع غزة

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن توقف خدمات الإسعاف والطوارئ، يدخل القطاع الصحي في شمال القطاع مرحلة الانهيار.
خاصة أن الوقود نفد كذلك من المستشفيات، مما أدى لتوقف العديد من الأقسام فيها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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