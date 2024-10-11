شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. الاقتصاد البريطاني يعود إلى النمو بوتيرة أبطأ من النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الإحصاء الوطني، إن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو خلال أغسطس الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من النصف الأول من العام الحالي.

وسجل الاقتصاد الحقيقي نموا بمعدل 0.2% خلال أغسطس الماضي بعد ثباته خلال تموز/يوليو وحزيران/يونيو الماضيين. الاقتصاد البريطاني وجاء معدل النمو متفقًا مع التوقعات، وخلال الأشهر الثلاثة حتى آب/أغسطس الماضي سجل اقتصاد بريطانيا نموا بمعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وجاء مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى أيار/ مايو الماضي، وبمعدل 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز، قالت إنها ترحب بالأنباء التي تقول إن الاقتصاد عاد إلى النمو، وأضافت "في حين لن يحدث التغيير بين ليلة وضحاها، فنحن لا نضيع أي وقت لتنفيذ وعد التغيير". تراجع وتيرة النمو وقال جيمس سميث المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي، إنه رغم نمو الاقتصاد خلال أغسطس، فإن وتيرة النمو تراجعت بعد فترة نمو قوي في وقت سابق من العام الحالي.

وأوضحت ليز ماكوين مديرة إدارة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن كل قطاعات الاقتصاد سجلت نموا خلال آب/أغسطس، لكن الصورة الأوسع تشير إلى نمو بطيء خلال الشهور الأخيرة مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي.

وعلى جانب الإنتاج أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.1% خلال آب/أغسطس وهو نفس معدل نمو ناتج القطاع خلال تموز/يوليو. الناتج الصناعي لبريطانيا في الوقت نفسه زاد الناتج الصناعي لبريطانيا بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كما جاء معدل نمو الناتج الصناعي أعلى التوقعات التي كانت 0.2%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع الناتج الصناعي خلال آب/أغسطس بنسبة 1.6% سنويًا بعد تراجعه خلال تموز/يوليو بنسبة 2.2%.

