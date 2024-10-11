شكرا لقرائتكم خبر عن آليات مواجهة التحديات الخاصة بشركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

‏خلال الفترة الماضية عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، العديد من اللقاءات مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركات التابعة سواء الإسكان أو شركات المقاولات؛للوقوف على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الشركات ثم تم عقد لقاء مع المهندس شريف الشربيني ، وزير الاسكان لبحث الملفات المشتركة .. تعرف على التفاصيل .

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‎1- تم مناقشة آليات وفرص التعاون بين قطاع الاعمال والاسكان في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.

2- تم مناقشة ‎التحديات التى تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات.

3- تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات.

4- سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

‎5- تحرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

6- يحتل ملف استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها.

7- الحرص على المساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.