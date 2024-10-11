شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المركبات المرخصة" زيرو" من حيث نوع الوقود خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال شهر أغسطس(زيرو ) سجلت 433205 مركبة.

جاء من بينها ترخيص حوالي 775 مركبة تعمل بالكهرباء و302251 تعمل بالبنزين و105512 تعمل بالسولارو 11464 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و96 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضحت في تقريرها أن شهر سبتمبر 2024 سجل ان المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40713 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبة موديل 2025 .