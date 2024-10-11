شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 10-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وايه كابيتال القابضة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وجلاكسو سميثكلاين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.7 مليون ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 25.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 79.9 مليون جنيه، 287.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 222.7 مليون جنيه، 81.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 8417 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا المالية والصناعية المصرية، والعبور للاستثمار العقاري عدد 22.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي دايس للملابس الجاهزة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 200 ألف سهم، 117.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 95 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 33.4 ألف سهم، 152 ألف سهم، 540 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 44.7 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، 12.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 156 سهمًا.

أعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع المساهمة تاليا بنت أحمد بن محمد السنان عدد 93 ألف سهم بسعر 2.19 جنيه بقيمة إجمالية 203.7 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهمة من 9.387% إلى 8.922%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

سهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء الأولى عدد 4.272 مليون سهم خزينة من الكمية التي أقرها مجلس الإدارة ومتبقي 1.728 مليون سهم، وشراء الثانية عدد 3.155 مليون سهم من الكمية التي أقرها مجلس الإدارة ومتبقي 2.845 مليون سهم، وشراء الثالثة 5.65 مليون سهم من الكمية التي أقرها مجلس الإدارة ومتبقي 4.35 مليون سهم.

روبكس



أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، عن بدء التشغيل التجريبي للخط الجديد لإنتاج ألواح الاكريلك، ومن المتوقع أن يرفع الخط الجديد القدرة الإنتاجية للمصنع بنسبة لا تقل عن 50% في الإنتاج، مع توفير في تكاليف الإنتاج بنسبة 9% بحد أدنى.

راية

أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، لمنح الشركة حزمة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه.