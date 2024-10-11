شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10-10-2024.

إيقاف تداول 13 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وايه كابيتال القابضة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وجلاكسو سميثكلاين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.7 مليون ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 25.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 79.9 مليون جنيه، 287.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 222.7 مليون جنيه، 81.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 8417 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 85.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 43.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 39.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.02%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.75%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حديد عز بسعر إغلاق 99 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 7.48%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 8.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 7.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.