شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الإثيوبي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس تابي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وقال الملك المفدى: "بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة انتخابكم، وأدئكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي".
وقال الملك المفدى: "بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوغندا بذكرى استقلال بلاده#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 9, 2024
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برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للرئيس تابي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة انتخابكم، وأدئكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي".