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القيادة تهنئ الرئيس الإثيوبي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس تابي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وقال الملك المفدى: "بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للرئيس تابي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة انتخابكم، وأدئكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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