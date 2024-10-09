ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل عراقجي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واقام غداء على شرف وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق.

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