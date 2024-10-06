شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية: ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
مكة المكرمة: القنفذة والليث والشفا وميسان ورابغ.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
جازان: فرسان والدرب وبيش وفرسان.
تبوك: الدرب وبيش.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: القنفذة والليث والشفا وميسان ورابغ.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
جازان: فرسان والدرب وبيش وفرسان.
تبوك: الدرب وبيش.