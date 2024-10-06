شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية: ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: القنفذة والليث والشفا وميسان ورابغ.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.

جازان: فرسان والدرب وبيش وفرسان.

تبوك: الدرب وبيش.