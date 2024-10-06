شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: خادم الحرمين يجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين يجري اليوم الأحد بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة".

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.