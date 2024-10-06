شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: خادم الحرمين يجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين يجري اليوم الأحد بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة".
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة".
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.