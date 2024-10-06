شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الصحي: صرف تعويض البدل في الوثيقة خلال 15 يوم عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مجلس الضمان الصحي أن المستفيدين من وثيقة الضمان الصحي الإلزامية يمكنهم الحصول على تعويض البدل في الحالات الطارئة عند تلقيهم العلاج خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقدة مع الجهة المعنية.

وأكد المجلس أن صرف التعويض يتم خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة للجهة المعنية، شريطة أن يقوم المستفيد بتزويد الجهة بتلك المستندات في غضون 30 يوم عمل من تاريخ حصوله على الخدمة الطبية .

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس لضمان حصول المستفيدين على الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة دون تأخير، مع الالتزام بتقديم المستندات اللازمة في الوقت المحدد لضمان سرعة صرف التعويض.

كما شدد المجلس على أهمية التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية لضمان معرفة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الاستفادة الكاملة من تغطية الوثيقة الصحية .

وأكد المجلس أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في توفير الحماية الكاملة للمستفيدين ويعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية .