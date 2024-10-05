شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "تعليم جدة" يشارك بـ 14 ركنًا في معرض الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

معرض الشرق الأوسط الـ 5 للتعليم والتدريب

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دعم مسيرة التعليم في المملكة

الدمام - شريف احمد - دشن المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني مساء اليوم جناح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، في معرض الشرق الأوسط الخامس للتعليم والتدريب، نيابةً عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة.ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بحضور المساعد للخدمات وسام حابس وعدد من قيادات التعليم.واستعرض الكناني بعد تدشين الجناح الأركان المشاركة، التي بلغ عددها 14 ركنًا، تمثل إدارات وأقسام الإدارة ومكاتب التعليم، والتي تضمنت فعاليات وبرامج تفاعلية موجهة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية، إلى جانب تقديم محتوى تدريبي وتعليمي متنوع.كما شملت الأركان مجالات متخصصة، مثل النشاط الطلابي، ركن الفضاء، ركن الطفولة المبكرة، ركن الفورمولا، والركن الصيني، وكذلك مسرح الفعاليات الذي قدم عددًا من الفقرات لرواد المعرض في يومه الأول.وأوضح الكناني أن معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب يُعد حدثًا مهمًا في مجال تطوير التعليم والتدريب، حيث يسهم في تقديم أحدث الأساليب التعليمية والتقنيات التربوية التي تواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مختلف مجالات التعليم والتدريب.وبين أن مشاركة تعليم جدة في هذا الحدث تأتي لتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم مسيرة التعليم في المملكة.هذا إلى جانب ما تمثله من انعكاس لرؤية تعليم جدة في مواكبة الابتكارات التربوية وتطوير الكفاءات، بما يعزز من جودة التعليم ويرتقي بمستوى الأداء التعليمي والإداري، إسهامًا في بناء جيل متميز من الطلاب والمعلمين.يُشار إلى أن جناح تعليم جدة يستقبل زواره بعدة لغات، بالإضافة إلى لغة الإشارة، حيث يتم الرد على استفساراتهم وتقديم المعلومات حول البرامج والخدمات التعليمية المتنوعة. كما تشارك فرقة أوركسترا في المعرض، مما يضفي أجواء موسيقية مميزة على الفعالية.وتشمل مشاركة تعليم جدة تقديم ورش تدريبية ودورات موجهة للطلاب والطالبات، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية، بهدف تعزيز مهاراتهم وتطوير العملية التعليمية.