شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان التصعيد بالمنطقة ومستجدات لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد في المنطقة والمستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها. مستجدات الساحة اللبنانية وفي إطار مستجدات الساحة اللبنانية، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن الجيش يدعو النازحين اللبنانيين لعدم العودة لمنازلهم.

وحذر من أن قصف القرى في لبنان سوف يستمر، ولم يحدد المتحدث في منشور عبر منصة أكس، القرى التي ستُستهدف.