شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. 5 أيام احتفالية بالمعلم في مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، والذي يمتد على مدار خمسة أيام، ابتداءً من الأحد وحتى الخميس، في جميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المملكة.

وتأتي هذه الاحتفالية تحت شعار ”تقدير أصوات المعلمين: عقد اجتماعي جديد للتعليم“، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للمعلمين في بناء الأجيال ورفعة الوطن، وتعزيز مكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات. أنشطة احتفالية

تشمل الفعاليات أنشطة الاحتفالية في الإدارات التعليمية، بحيث يتم إرسال تصميم إلكتروني موحد «بطاقات شكر وامتنان للمعلم» للمدارس، وتقيم كل مدرسة فعاليات وبرامج داخل المدرسة بحضور منسوبي التعليم، فضلا عن تفعيل الإذاعة المدرسية، وتخصيصها لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية.

وضمن ذلك أيضًا الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بحيث يتم التنسيق مع القطاعات الحكومية في المنطقة، للتفاعل مع هذا اليوم، والإسهام عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بها. كذلك عقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، لتفعيل هذا اليوم، وتقديم العروض والخصومات التحفيزية للمعلمين.

ودعت الوزارة المدارس إلى الالتزام بتنفيذ الفعاليات والبرامج والأنشطة خلال المدة الزمنية المحددة، مع تفعيل دور الوسائل الإعلامية المدرسية، وتشجيعها على ابتكار فعاليات متميزة للاحتفاء بيوم المعلم العالمي. فعاليات الاحتفاء

وجهت الوزارة الإدارات التعليمية إلى تشكيل لجان برئاسة مدير التعليم للإشراف على فعاليات الاحتفاء، والتعميم على جميع المدارس بموعد الاحتفاء وإطاره العام، وإعداد خطط لتفعيل دور الأسرة والمجتمع في الاحتفاء.

أكدت وزارة التعليم على أهمية هذه الاحتفالية في ترسيخ التقدير لمعلماتنا ومعلمينا، وإبراز جهودهم في صناعة مستقبل الوطن.