شكرا لقرائتكم خبر عن "الري" و"الفاو" تنظمان جلسة تعريفية بتقنيات الري الحديثة في دومة الجندل والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - رعى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، جلسة تعريفية نظمتها المؤسسة العامة للري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“، سلّطت الضوء على أحدث تقنيات الري الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لزراعة أشجار الحمضيات والنخيل.وحضر الجلسة التي أقيمت في إحدى المزارع الإيضاحية التي تستضيف الحقول الإرشادية التابعة للمشروع، مدراء الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين.عروض توضيحيةتضمنت الجلسة عروضاً توضيحية تناولت أحدث تقنيات الري المطور، التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.كما شملت الفعالية جولة ميدانية في المزرعة، اطّلع خلالها المزارعون على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وتبادلوا الخبرات مع الخبراء حول سبل تطوير القطاع الزراعي.يذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود المؤسسة العامة للري بالتعاون مع ”الفاو“ لرفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في الموارد المائية.