شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 شركة تشارك بمعرض "إنترسك" في الرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي بتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. فعاليات معرض إنترسك في الرياض ويهدف المعرض، الذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني.



ويهتم بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 32 دولة حول العالم.

كما يضم المعرض مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة "مستقبل الأمن والسلامة"، وقمة "التكنولوجيا والحماية من الحرائق". الدمام - شريف احمد - تحتضن العاصمة الرياض غدًا الثلاثاء فعاليات معرض إنترسك السعودية في نسخته الـ(6)، حتى 3 أكتوبر 2024.ويأتي بتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويهدف المعرض، الذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني.ويهتم بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 32 دولة حول العالم.كما يضم المعرض مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة "مستقبل الأمن والسلامة"، وقمة "التكنولوجيا والحماية من الحرائق".