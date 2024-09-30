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أكثر من 300 شركة تشارك بمعرض "إنترسك" في الرياض غدًا

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحتضن العاصمة الرياض غدًا الثلاثاء فعاليات معرض إنترسك في نسخته الـ(6)، حتى 3 أكتوبر 2024.
ويأتي بتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

فعاليات معرض إنترسك في الرياض

ويهدف المعرض، الذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني.

ويهتم بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 32 دولة حول العالم.
كما يضم المعرض مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة "مستقبل الأمن والسلامة"، وقمة "التكنولوجيا والحماية من الحرائق".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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