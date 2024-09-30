شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره اللبناني: المملكة تدعم أمن لبنان واستقراره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والتأكيد على دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره في هذه الظروف الصعبة.

