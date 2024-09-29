شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل غرفة للعمليات الجراحية بمركز العويضة للقدم السكرية ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

منظومة الخدمات الصحية

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمّع القصيم الصحي عن تشغيل غرفة لإجراء العمليات الجراحية المختصة في مجال أمراض القدم السكرية في مركز الشيخ فهد العويضة للقدم السكرية ببريدة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية اللازمة ودعمها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة.وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن تشغيل غرفة العمليات لجراحات القدم السكرية في المركز يأتي ضمن خطط التجمع الاستراتيجية الرامية إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة والدقيقة للمستفيدين في جميع مكوناته، وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بمنطقة القصيم، وذلك بمتابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه.وأبان التجمّع أنه يحرص على تكامل منظومة الخدمات الصحية التي يحتاجها المريض في المراكز الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى التحويل للمستشفيات، بهدف تسهيل حصول المستفيد على الخدمة الصحية بجودة وكفاءة عالية.وأشار إلى أنه يمكن لمرضى القدم السكرية غير المحتاجين للتخدير الكامل أو التنويم بالمستشفى أو بحاجة إلى الرعاية الطبية المستمرة الاستفادة من الخدمة دون عناء للانتظار أو الانتقال لداخل المستشفى المرجعي.ونوّه التجمّع إلى أن وزارة الصحة قد اعتمدت مركز الشيخ فهد العويضة للقدم السكرية ببريدة كأول مركزاً متخصصاً في علاج أمراض وجراحات القدم السكرية على مستوى المملكة، لافتاً بأن المركز يضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية المميزة والمؤهلة وذات الكفاءة العالية للتعامل مع جميع حالات وأمراض القدم السكرية.