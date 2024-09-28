شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء غرينادا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا، بحضور وزير الخارجية والتجارة وتنمية الصادرات في جمهورية غرينادا جوزيف أندال.

وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائية وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.