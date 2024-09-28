شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يحذر السائقين من مخاطر الإطارات التالفة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي حملة توعوية ، تهدف إلى توعية السائقين بأهمية التحقق الدوري من سلامة الإطارات للحفاظ على أمن وسلامة الطرق.

وأوضحت الإدارة أن تلف الإطارات يعد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان السيطرة على المركبة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث .

وأكدت الحملة على ضرورة فحص الإطارات بانتظام والتأكد من عدم وجود تشققات أو انتفاخات فيها، بالإضافة إلى الالتزام بالضغط المناسب للإطارات وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة. الحد من حوادث الطرق وأشارت إلى أن إهمال هذا الجانب قد يؤدي إلى انفجار الإطارات أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على السائقين والركاب والمركبات الأخرى على الطريق .

ودعت الإدارة جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتأكد من سلامة إطارات مركباتهم قبل الانطلاق في الرحلات.

يذكر أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة للمرور للحد من حوادث الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة .