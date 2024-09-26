شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحث النحالين على اتباع الممارسات السليمة لتحسين انتاجية نحل العسل والان نبدء بالتفاصيل

.





أخبار متعلقة

.

جودة عالية

.

.

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع النحالين إلى الالتزام بالممارسات السليمة في تربية نحل العسل، مشددة على أن اتباع هذه الممارسات يسهم بشكل كبير في تحسين صحة وسلامة وإنتاجية نحل العسل، ويعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية.ويأتي هذا التوجيه ضمن إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية في المملكةأوضح الإرشاد الزراعي بالوزارة أن الممارسات السليمة في تربية نحل العسل تشمل أنشطة تكاملية تركز على الحفاظ على صحة النحل والإنسان والبيئة، وتشمل: اختيار المواقع المناسبة لتربية النحل بعيدًا عن الملوثات والمبيدات الكيميائية، وتوفير تغذية طبيعية ومتوازنة للنحل باستخدام مصادر غنية بالرحيق وحبوب اللقاح، بالإضافة إلى اتباع إجراءات مكافحة الآفات والأمراض بطرق صديقة للبيئة تقلل من تأثيرها السلبي على النحلوأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين إنتاجية العسل من خلال زيادة كفاءة النحل وقدرته على جمع الرحيق، كما تساعد في تقليل مستوى المخلفات الكيميائية في منتجات العسل، مما يعزز من جودتها وسلامتها ويضمن مطابقتها للمعايير الصحية العالمية.شددت الوزارة على أن تطبيق هذه الممارسات يساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية، تساهم في تعزيز مكانة العسل السعودي في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم الاقتصاد الوطنيوأشارت الوزارة إلى أن دعم النحالين ومتابعتهم يأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع تربية النحل والنهوض به، من خلال تقديم البرامج التدريبية والإرشادية وتوفير الدعم الفني للنحالين.كما دعت الوزارة جميع النحالين إلى التسجيل في البرامج التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المتخصصة لرفع مستوى الوعي والمعرفة بأحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات من منتجات العسل ذات الجودة العالية