شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة تنفذ 22611 جولة رقابية على الأغذية الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر أغسطس الماضي 22611 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ بهدف توفير بيئة صحية آمنة، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، ومدى امتثالها للاشتراطات البلدية لحفظ أمن وسلامة الغذاء.

وبيَّنت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد 12411 مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية، تنوعت مابين عدم حصول الممارسين على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، تمت مصادرتها وإتلافها. فحص الأغذية

كما أجرت الأمانة 2152 تحليلًا مخبريًا لأنواع من الأغذية خلال الشهر ذاته، للتأكد من مطابقتها للمعايير اللازمة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مبينة أن نتائج التحاليل الكيميائية أظهرت مطابقة 1889 عينة، إلى جانب 263 عينة غير صالحة للاستهلاك، مشيرةً إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، وإجراء عمليات الفحص؛ لتعزيز الدور الرقابي على الغذاء، للحد من التلوث البيئي في المنشآت.

وطالبت الأمانة جميع المنشآت بالتعاون من خلال التقيد بالإرشادات الصحية، حفاظًا على سلامة جودة الغذاء المقدم للمجتمع والزوار، داعيةً في الوقت ذاته السكان للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية عبر تطبيق بلدي.