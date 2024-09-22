شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عرضة نجدية وحربية ورزيف ”بداوية“ تجذب زوار فعاليات اليوم الوطني بوسط العوامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذبت العرضات بمختلف أنواعها الثلاث زوار فعاليات اليوم الوطني الـ94 بوسط العوامية، حيث حضر عروض الفرقة 1000 زائر.

فيما أكد الشاعر وعضو الفرقة الشعبية عبدالله الجفالي سوف نقيم أكثر من 15 من العرضات المختلفة منها النجدية ومنها الحربية ومنها العرضة الرزيف ”البداوي“ والأخيرة هي التي تكون بدون طبل وتكون صفين كل صف يحتوي على أكثر من 15 فرد بينهم شاعر ينقل الشعر بين الصفين.



وقال شاعر الفرقة الجفالي إن عدد أعضاء فرقتنا يتكون من 45 فرد، وكل عام نشارك في هذه الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 94 في وسط العوامية، وقد قدمنا إلى الآن للجمهور 3 عرضات مختلفة، حضرها أكثر من 1000 زائر.

مؤكدا أن هذه الفعالية فرحة وطنية تعم الجميع صغارا وكبار، علمًا بأن الفرقة يبلغ عمرها أكثر من 45 عاما، شاركت في نواحي عدة في المملكة.