شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أماكن ومواعيد الأمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن أمطارا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على وادي الفرع والمهد .

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 3 ظهرا وتستمر حتى الساعة 8 مساء. أمطار على جازان إلى ذلك، هطلت مساء أمس أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.

وشملت محافظات العيدابي ، وفيفا ، ووهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

