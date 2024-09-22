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طقس السعودية.. أماكن ومواعيد الأمطار على المدينة المنورة

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واس - جيزان/ المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن أمطارا خفيفة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على وادي الفرع والمهد .
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 3 ظهرا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

أمطار على جازان

إلى ذلك، هطلت مساء أمس أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.
وشملت محافظات العيدابي ، وفيفا ، ووهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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