شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ترفيهية وعروض ثقافية.. مكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفال باليوم الوطني الـ 94، بداية بسباق الدراجات الهوائية الذي تم تنظيمه من قبل أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة المجتمعية مع وزارة الرياضة في ممشى النسيم.
كما أقيمت العديد من الفعاليات في موقعين مختلفين، الأول بمجمع تلال فلج بحي النسيم، والثاني في سوق الحجاز وتضمنا العديد من البرامج الترفيهية ومسابقات وعروضًا ثقافية وفعاليات للفرق الشعبية وألعابًا ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة.
كما أقيمت العديد من الفعاليات في موقعين مختلفين، الأول بمجمع تلال فلج بحي النسيم، والثاني في سوق الحجاز وتضمنا العديد من البرامج الترفيهية ومسابقات وعروضًا ثقافية وفعاليات للفرق الشعبية وألعابًا ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة.