شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ترفيهية وعروض ثقافية.. مكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.