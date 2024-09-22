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برامج ترفيهية وعروض ثقافية.. مكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفال باليوم الوطني الـ 94، بداية بسباق الدراجات الهوائية الذي تم تنظيمه من قبل أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة المجتمعية مع وزارة في ممشى النسيم.
كما أقيمت العديد من الفعاليات في موقعين مختلفين، الأول بمجمع تلال فلج بحي النسيم، والثاني في سوق الحجاز وتضمنا العديد من البرامج الترفيهية ومسابقات وعروضًا ثقافية وفعاليات للفرق الشعبية وألعابًا ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة.

اليوم الوطني

كما تم تنظيم فعالية اليوم الترفيهي للأيتام على ملاعب الأمانة. كما نظم حي حراء الثقافي عددًا من الفعاليات شملت عروض الخيل والهجانة ومعرض الوحي والمسابقات الثقافية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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