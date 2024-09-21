افتتاح تطوير شعيب غذوانة بعد تأهيله

وجرت أعمال التأهيل والتشجير في شعيب غذوانة، وفقًا للممارسات البيئية المستدامة، بعد معالجة المشاكل البيئية في منطقة الظهار المحيطة بالأحياء وبطن الوادي، حيث تم تنظيف الوادي وإزالة المخلفات، وتهذيب مجاري السيول، وإعادتها لوضعها الطبيعي، لدرء مخاطر الفيضانات، وإنشاء قنوات للمياه الدائمة الجريان، لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي، وزراعة الأشجار والشجيرات المحلية التي تم اختيارها بعناية، بما يلائم بيئة الوادي لضمان استدامتها.
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