شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مساء اليوم الخميس، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، لترأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79.

ويضم وفد المملكة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير.

ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة.

ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل. تعزيز العمل الدولي وسيشارك وزير الخارجية، وأعضاء وفد المملكة في عدة اجتماعات رسمية، تتضمن تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية.