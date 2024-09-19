السعودية | القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس بذكرى استقلال بلادها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مارسيلا ليبورد ، الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت كيتس ونيفيس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مارسيلا ليبورد، الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت كيتس ونيفيس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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