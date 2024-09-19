شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة: 5 مواقع حيوية تحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة انتهاءها من تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة احتفاء باليوم الوطني الـ 94، إلى جانب جاهزيتها في إطلاق سلسلة من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

تتم الاحتفالات في 5 مواقعٍ حيوية بالمنطقة، بدءًا بميدان الملك عبدالعزيز، الذي تم تجهيزه بأجهزة الصوت والإضاءة والمجسمات التعبيرية، إضافةً إلى الشاشات التي تحمل هوية اليوم الوطني، وصولاً إلى حديقة الدعيثة، وحديقتي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز، وحديقة الخالدية التي ستشهد هي الأخرى فعاليات متنوعة بجملة من البرامج التي تأتي بالتواؤم فيما بينها. عروض وثائقية

أوضحت الأمانة أن الفعاليات تضم العديد من العروض الوثائقية والتفاعلية عن المملكة، والفلوكلورات الشعبية، والعروض المسرحية والمواهب، والقصائد الشعرية، والفقرات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أركان لفعاليات الأطفال والعديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية.

وبيّنت أن ذلك سيتم ببرامج متكاملة لإقامة فعاليات متنوعة ومتعددة تجسد احتفال أهالي المدينة المنورة بهذه المناسبة الغالية، التي تأتي من منطلق إبراز الدور للملك عبدالعزيز - رحمه الله - لتوحيد المملكة، والاعتزاز بمضامين رؤية المملكة 2030، في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبناء وبنات هذا الوطن وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.