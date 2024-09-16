شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" يحصل على جائزة Trade Post العالمية والان نبدء بالتفاصيل

المنظومة البريدية السعودية

مزايا تقنية محفزة

الدمام - شريف احمد - حصل البريد السعودي "سبل" على جائزة Trade Post 2024 العالمية المقدمة من الاتحاد البريدي العالمي والتحالف العالمي لتيسير التجارة.ويأتي ذلك عن مشروعها Prepaid SMEs platform المخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها بتسهيل أعمالها من خلال الممكنات اللوجستية التي تقدمها سبل.وكانت سبل قد أطلقت منصة SMEs الإلكترونية في إطار إستراتيجيتها للتحول الرقمي، وتطوير منظومة خدماتها البريدية واللوجستية وفق أفضل الممارسات العالمية.وذلك لتحقيق سهولة ممارسة أعمال عملائها، ومواكبة تنامي أنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، التزامًا بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية السعودية 2030.وصُممت منصة SMEs، لتمكين مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وحتى الأفراد، من خلال مجموعة من المزايا التقنية المحفزة.ويأتي أبرز تلك المزايا الأسعار المخفضة، وسهولة الاشتراك الإلكتروني، وكذلك سهولة الحصول على معلومات العنوان الوطني الخاص بالمرسل إليه، وتتبع الشحنات المرسلة.هذا إضافة إلى إمكانية استرجاع الشحنات إلى رصيد الحساب في حال لم يتم استكمال عملية الإرسال.ويسعى البريد السعودي لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.