شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس" تطلق مؤتمر "الاستدامة وجودة الحياة" بـ 19 جلسة علمية وحوارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد جامعة الملك عبد العزيز لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لكلية علوم الإنسان والتصاميم تحت عنوان "الاستدامة وجودة الحياة"، والذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 13 ربيع الآخر المقبل. إبراز التجارب والخبرات ويقام المؤتمر برعاية رئيس الجامعة، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وبشراكة استراتيجية مع الوقف العلمي، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التجارب والخبرات في مجالات الأسرة، الطفل، البيئة، والتصاميم، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأشارت عميدة الكلية، الأستاذة الدكتورة نهلة بنت محمود قهوجي، إلى أن المؤتمر سيشهد تنظيم (19) جلسة علمية وحوارية، تجمع نخبة من العلماء والخبراء الدوليين لمناقشة القضايا الراهنة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات على المستويين المحلي والدولي.

