شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى عربيًا.. "الأرصاد" يطلق حقيبة مصطلحات الطقس والمناخ بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد حقيبة مصطلحات الطقس والمناخ بلغة الإشارة، كأول مبادرة من نوعها في العالم العربي، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وتقديم التوعية المناسبة لهم في مجالي الطقس والمناخ.

كما كرم المركز الفائزين بمسابقة "أفضل صورة وفيديو" لتوثيق الظواهر الجوية، والمقامة بهذه المناسبة.

جاء ذلك خلال احتفال المركز الوطني للأرصاد باليوم العربي للأرصاد الجوية في جدة اليوم الأحد تحت شعار "الأثر المناخي وبرامج التأقلم".

مختصو التغيرات المناخية

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن بن سالم غلام، أن التغيرات المناخية ملحوظة، لكن من الضروري أن يتناولها مختصون يمتلكون القدرة العلمية على تحليل الخرائط والسيناريوهات المناخية بدقة.



إمكانيات مركز الأرصاد

وأشار إلى أن هناك من يتحدث عن هذه التغيرات لأهداف سياسية أو اجتماعية أو تجارية، ما استدعى الحاجة إلى تنظيم العمل الأرصادي، وقصره على المختصين والجهات المعنية، وهي المركز الوطني للأرصاد والجهات التابعة له.

وأوضح د. غلام أن المركز الوطني للأرصاد من خلال إمكانياته المتقدمة والنماذج العددية المناخية المتطورة، قادر على تحديد ما إذا كانت الظواهر المناخية هي تغيرات حقيقية أو دورات مناخية متكررة.

وشدد على أهمية اتخاذ الجهات المعنية التدابير الوقائية للتأقلم مع التغيرات المتوقعة، لا سيّما مع التوقعات بزيادة غزارة الأمطار في السنوات القادمة.

ولفت إلى أن المركز يسعى إلى تنفيذ برامج وورش عمل للجهات المعنية تمكنها من التعرف على التغيرات المناخية وطرق الاستعداد لها ومجابهة آثارها.