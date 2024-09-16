شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. استمرار الأمطار والسيول على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه خليج العقبة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه خليج العقبة.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه خليج العقبة.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تتحول مساء إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.