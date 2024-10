شكرا لقرائتكم خبر عن ما المنشآت المستفيدة من إيقاف رسوم رخصة مرافق الضيافة السياحية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الفنادق

الشقق المخدومة

المخيمات

فنادق تراثية

الفلل الفندقية

المنتجعات

النزل

الشقق الفندقية

مرافق الضيافة المؤقتة

بيوت العطلات (الشاليهات).

تعرف على المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية.



#نزدهر_في_السعودية pic.twitter.com/5lNyGXQzR7 — وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah) September 15, 2024

وزارة البلديات والإسكان

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البلديات والإسكان، عن المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية.وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، أن المنشآت المستفيدة من القرار تشمل الآتي:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah)سبق وأعلنت الوزارة عن لائحة تنظيمية جديدة تركز على الربط التقني بين منصاتها الإلكترونية الرئيسية، إذ ستقوم الوزارة بربط منصة ”بلدي“ بمنصة ”إيجار“ وشبكة المعلومات الوطنية السياحية ”شموس“، بالإضافة إلى مركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.ويهدف هذا الربط إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتبسيط عملية الإشراف والرقابة على الاستراحات، سواء كانت تجارية أو خاصة.كما سيساهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول هذا القطاع الحيوي، مما يدعم جهود التطوير والاستثمار فيه.