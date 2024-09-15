شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة ورياح شديدة على محافظة الكامل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على محافظة ( الكامل )، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد.كما حذر المركز، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.وذلك على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان.