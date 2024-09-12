شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الدفاع المدني في الرياض، في إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربي.

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه على تطبيق إكس، أنه لا إصابات جراء الحريق. نصائح الوقاية من الحريق حوادث الحريق تقع دون سابق إنذار، وإذا اكتشف في بدايته يسهل مكافحته بالوسائل المتوفرة مثل طفاية الحريق أو استخدام المياه، لذا عليك عدم إهمال وسائل اكتشاف الحريق واتباع إجراءات هامة عند اندلاعه.

لقراءة نصائح لا غنى عنها عند وقوع حريق اضعط هنا.