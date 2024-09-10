شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض ملحوظ في أعداد وفيات الحوادث المرورية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت نتائج آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في جانب السلامة المرورية، إذ حققت انخفاضاً في أعداد وفيات الحوادث المرورية بمعدل 50%، كما انخفضت معدل الإصابات بـ35% .

وأضاف التقرير ، ان هذه النتائج سوف تنعكس علي تكلفة الحوادث ، ستنخفض بناء على علي انخفاض عدد الحوادث وما ترتب عليها من وفيات وإصابات بليغة.

وقدرت الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (لعام 1434هـ – 2013م)، تكلفة الحوادث المرورية في المملكة، حوالي 20,196,912,833 ريال ، والتكلفة باستخدام مدى القابلية للدفع 41,901,122,606 ريالات .

وفي هذا الصدد ، قال عبدالحميد المعجل المختص بالسلامة المرورية ، تكلفة الحوادث في السعودية ، بناءً على تقديرات هذه الدراسة بلغت ما يقارب 54.9 مليار ريال، وتشكل ما نسبته 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2013م.

وأكد المعجل في حديثه ، أن السلامة المرورية تهدف بمفهومها الواسع إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية، للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية، ضماناً لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظاً على أمن البلد ومقوماته البشرية والاقتصادية.