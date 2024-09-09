شكرا لقرائتكم خبر عن ثمرة "الخلاص" و"الصقعي" تُنافس "السكري" بموسم عنيزة الدولي للتمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل موسم عنيزة الدولي للتمور الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف من المركز الوطني للنخيل والتمور، تحت شعار (الأسواق الموسمية) بمساندة شركاء التنظيم غرفة عنيزة وبلدية عنيزة، ثمرة "الخلاص" وثمرة "الصقعي"، بكميات كبيرة وهما من الأنواع التي تنافس "السكري" من حيث الكمية والسعر.وأوضح المشرف العام على ساحة المزادات في المدينة الغذائية المهندس أحمد العضيبي، أن سعر الصقعي يتراوح بين 57 ريالًا و132 ريالًا للعبوة الواحدة زنة 3 كيلوجرامات، فيما تتراوح أسعار الخلاص لنفس الزنة بين 39 ريالًا و93 ريالًا.وأضاف أن السوق يستقبل أيضًا أنواعًا أخرى منها نبتة علي، والرشودية، والروثانة، وعسيلة، وجميعها تم بيعها بأسعار تتراوح بين 17 ريالًا و35 ريالًا للعبوة الواحدة زنة 3 كيلوجرامات.يذكر بأن الأسعار تتغير يوميًا بحسب جودة المعروض وحجم العرض والطلب.