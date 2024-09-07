شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": 5 ملايين مستفيد من برنامج إجابة السائلين في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

برنامج إجابة السائلين

الاستفسارات الشرعية

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، قرابة 5 ملايين قاصد وزائر ومعتمر في العام الماضي.وأكد أن الرئاسة فعلت برنامج إجابة السائلين لحاجة القاصدين من الحجاج والمعتمرين والزائرين في معرفة إجابة ما يشكل عليهم من أمر عباداتهم ومناسكهم التي يمموا لها شطر المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ليؤدوها وفق المقتضى الشرعي.وقال رئيس الشؤون الدينية إن برنامج إجابة السائلين؛ يعد برنامج محوري انطلق في الحرمين الشريفين من مرتكزين مهمين، أولاهما: كون المسجد الحرام قبلة الهداية للعالمين، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ والثاني: تفعيل الهداية من خلال برنامج إجابة السائلين وإيصال هدايات الحرمين لجميع قاصديه وزائريه وإثرائهم من خلال إيضاح المسائل الشرعية وبيان أحكام المناسك المستشكلة، وبذل كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخِدمات الدينية المعيارية.ويعنى برنامج إجابة السائلين بتوعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة، ونفع الأعداد الغفيرة والمليونية من الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ كي يؤدوا عباداتهم على الوجهة الشرعية المطلوبة.يذكر أنّ البرنامج يضمّ عددًا من العلماء من ذوي العلم والرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.وكان البرنامج يُنفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة؛ لإرشاد وإجابة السائلين بـ11 لغة، وبأحدث الطرق المرنة والوسائل الممكنة.